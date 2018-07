Lit-et-Mixe, France

Le jeune Tarn-et-Garonnais de 21 ans enseveli sous un mètre de sable la semaine dernière sur une plage des Landes est décédé. Il est mort ce lundi soir à l'hôpital de Dax où il avait été plongé dans le coma. Mercredi dernier, en vacances avec des copains, il s'amusait à creuser des trous et des galeries, sur la plage du Cap de l'Homy sur la commune de Lit-et-Mixe, quand les parois se sont effondrées sur lui. Il est resté de très longues minutes sous le sable avant d'être sorti en arrêt cardio-respiratoire par les sauveteurs. Ces derniers et les pompiers avaient réussi à relancer son cœur, avant de le transporter dans un état critique au Centre Hospitalier de Dax par hélicoptère, et où il avait était plongé dans le coma.

Les accidents d’ensevelissement dans le sable très courants

On parle souvent des risques liés à l'océan, les courants de baïnes, les vagues, mais les accidents d’ensevelissement dans le sable sont courants et plus nombreux. Les Maîtres Nageurs Sauveteurs CRS rappellent qu'il est dangereux de creuser des trous de plus d'un mètre de profondeur à la plage. A partir de cette profondeur s'ils s'en aperçoivent ils demandent d'ailleurs aux vacanciers de les reboucher. Le plus dangereux et c'est ce qui s'est passé à Lit-et-Mixe, est de creuser des tunnels entre les trous.