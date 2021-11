Il publie des photos de son ex-compagne dénudée sur Facebook, un jockey mayennais condamné

Le prévenu n'a pas digéré la séparation. Alors pour se venger, il a publié des photos dénudées de son ex petite copine sur son compte Facebook et lui a téléphoné des centaines de fois. L'homme de 36 ans, habitant de Senonnes (Mayenne), a été condamné ce mardi 16 novembre à quatre mois de prison ferme. Il est reparti en prison.

320 appels en une semaine

L'histoire d'amour entre les deux Mayennais se termine au mois d'août dernier, en vacances dans le Pays-Basque. Le jockey ne supporte pas que sa petite amie le quitte. Début septembre, il se venge. D'abord en harcelant la jeune femme. Il lui passe 320 appels en une semaine, 80 rien que sur une nuit : "Je voulais lui demander de récupérer mes affaires" se justifie le prévenu, les bras croisés à la barre. "Vous pourrissiez son quotidien ! Même vos parents vous ont dit d'arrêter" lui répond le président du tribunal. Ils avaient été contactés par la victime, désemparée par ce harcèlement.

"Vous avez voulu ruiner sa réputation"

Le harcèlement ne s'arrête pas ici. Fou de rage, il publie des photos dénudées de la jeune femme sur le réseau social Facebook. Il partage également ses coordonnées et son numéro de téléphone : "Crucifier les gens derrière son téléphone vautré sur son canapé, c'est hyper courageux" ironise le président. Le prévenu semble ne pas comprendre ce qu'on lui reproche : "Quel âge a-t-il vraiment dans sa tête ? On a affaire à un grand adolescent" poursuit le procureur "Vous n'avez pas su gérer votre frustration, vous avez voulu ruiner sa réputation, c'est intolérable !" Le couple travaillait dans la même entreprise. La victime y subissait également les paroles et les regards agressifs de son ex-compagnon.

Le jockey a été condamné à quatre mois de prison ferme. Il est reparti en prison. Il avait été condamné pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire.