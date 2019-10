Le jogger recherché dans le bois des Vouillants à Seyssins a été retrouvé sans vie

Sébastien Bouvier était parti dimanche matin courir dans le bois des Vouillants au dessus de Seyssins (Isère) et n'avait plus donné signe de vie depuis. Les gendarmes ont retrouvé son corps sans vie ce mardi vers midi sur la commune de Fontaine au pied d'une barre rocheuse.

Fontaine, France

La famille de Sébastien Bouvier avait donné l'alerte dimanche. Il était parti pour un jogging vers 10 heures et devait retrouver sa compagne vers 11 heures. Après un dernier SMS pour annoncer qu'il serait en retard, il n'avait plus donné signe de vie.

Un appel à témoins avait été lancé avec son signalement et sa photo. Et ce mardi, les gendarmes du PGHM et du Groupe Montagne de la gendarmerie sont allés ratisser le bois des Vouillants avec une équipe cynophile. Ils ont découvert le corps de cet homme de 46 ans ce mardi vers midi sur la commune proche de Fontaine au pied d'une barre rocheuse.

Des constatations étaient en cours mardi après-midi pour comprendre les causes de sa mort.