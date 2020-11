Le joueur des Chamois niortais Ibrahima Conté condamné à six mois de prison ferme pour violences conjugales

Ibrahima Conté, défenseur des Chamois niortais, était jugé ce jeudi après-midi à Niort pour violences conjugales. Il écope d'une peine d'un an de prison dont six mois ferme.

Un joueur des Chamois niortais a été condamné ce jeudi-après midi par le tribunal correctionnel de Niort à un an de prison dont six mois ferme. Ibrahima Conté était jugé pour violences habituelles sur sa compagne et vol de son téléphone et de ses papiers. Le joueur de 24 ans avait été interpellé à l’entraînement en juillet dernier après un nouvel épisode de violences. Il était depuis sous contrôle judiciaire.

Le joueur des Chamois a aussi interdiction d’entrer en contact avec la victime, de paraitre à son domicile, une obligation de travail et de soinsLe