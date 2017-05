Agression d'un arbitre : le joueur du Rugby Club d'Artix suspendu 10 ans par la Fédération Française de Rugby

La Fédération Française de Rugby a pris des sanctions très lourdes à l'encontre du Rugby Club d'Artix après l'agression d'un arbitre le 7 mai dernier, lors d'un match contre les Catalans du RACC. Le joueur fautif est suspendu 10 ans. Le club devra payer une grosse amende également.

10 ans de suspension pour le joueur d'Artix sanctionné pour avoir agressé un arbitre le 7 mai dernier lors d'un match qualificatif pour les 16ème de finale du championnat de France de 4ème série, contre les Catalans du Rugby Athletic Cerdagne-Capcir (RACC). Le match a été interrompu à la 50e minute après plusieurs accrochages, alors qu'Artix était menée 17 à 0. L'arbitre aurait été agressé au cou par ce jeune joueur âgé de 22 ans.

Artix va faire appel

Le club d'Artix attend le courrier officiel de la fédération mais annonce déjà qu'il va faire appel de ces sanctions. La commission de discipline a statué en présence de l'arbitre et du délégué du match. Elle n'a pas entendu les deux parties, et le club n'a pas pu se défendre. Mais de toute manière, le président David Lagrèze l'annonce : "le club est mort". Il ne repartira pas la saison prochaine. Il y a la suspension de dix ans de ce joueur, d'un an pour le capitaine, et aussi quatre matchs de suspension terrain et 2 600 euros d'amende.

La mort du club ?

Le club d'Artix a déjà toutes les difficultés du monde à survivre. Il s'était même mis en sommeil pendant plusieurs saisons et avait réengagé des équipes depuis deux ans seulement, avec cette saison, le renfort des joueurs de club de Jurançon qui avait été radié pour des raisons disciplinaires déjà. Le club d'Artix n'avait pas particulièrement fait parler de lui cette saison jusqu’à cet après midi du 7 mai. Par ailleurs l'arbitre de la rencontre envisageait aussi de porter plainte au pénal.