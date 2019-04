Le jour d'après pour les habitants du quartier de Notre-Dame de Paris

Le réveil a été difficile ce mardi matin pour les riverains et les commerçants de l’Île de la Cité à Paris, là où se trouve la cathédrale Notre-Dame. Le monument a été en partie détruit par un incendie. Les habitants du quartier ont encore du mal à réaliser.

Paris, France

"Ça fait bizarre", avoue Taner. Le responsable de l'hôtel Les Rives de Notre Dame, à deux pas de la cathédrale, touchée par un incendie lundi soir, a encore du mal à s'y faire. Chez lui, les clients adorent la vue directe sur le monument, mais sans la flèche et avec cette charpente partie en fumée, ce n'est plus tout à fait la même chose.

Encore du mal à réaliser

Beaucoup de clients l'appellent depuis lundi soir. "Ils laissent des messages aussi sur Facebook pour demander 'Comment ça va ? Est-ce que l'hôtel a été touché ? Comment on peut-on aider ?'", résume Taner. Mais l'hôtelier reste confiant. Pour le moment, aucune réservation n'a été annulée. Jérôme, guide-conférencier, lui s'inquiète d'avantage. Il pense que la fermeture de la cathédrale va entraîner une baisse du nombre de visiteurs dans le quartier. Ce mardi déjà, il a dû s'adapter avec une famille américaine : "La demande c'était de visiter l'intérieur de la cathédrale. Finalement on va faire des détours et aller dans un autre quartier". Il a une pensée aussi pour le personnel du monument qui, eux, ont perdu leur outil de travail.

"On va faire des détours, on va aller découvrir d'autres lieux" - Jérôme, guide-conférencier à Paris Copier

Dauphine habite à 200 mètres de la cathédrale. Elle a dû mal à reconnaître l'ambiance de son quartier depuis le réveil : "Je me suis baladée devant la cathédrale, il y une atmosphère de deuil, personne ne parlait. Il y a une lourdeur et en même temps quelque chose de très spirituel", raconte la jeune femme.

De nombreux touristes sur place

Au lendemain de l'incendie, il y a énormément de touristes, venus prendre des photos et des vidéos, qui se mêlent aux journalistes du monde entier envoyés sur place pour assurer des directs télévisés pour leur chaîne.

Un journaliste anglais assure des directs pour sa chaîne devant la cathédrale Notre-Dame de Paris le 16 avril 2019 © Radio France - Hajera Mohammad

Il y aussi des Parisiens, venus revisiter le quartier, pour se souvenir comme Agathe. Elle en profite pour acheter des magnets dans une boutique de souvenirs, avec la cathédrale dessinés dessus : "Je vais en envoyer à ma famille parce que je ne pense pas qu'on la reverra dans cet état, avant de nombreuses années". La mère de famille, très émue, s'est déjà rendue sur le site de la Fondation du patrimoine pour participer à la collecte de dons pour la reconstruction de la cathédrale.