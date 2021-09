Le jour où Jean-Paul Belmondo a fait fuir les clients d'un hôtel du Perthus

Pierre Fize s'en souvient comme si c'était hier. En 1972, ce Catalan était serveur à l'Auberge de l'Ecluse. Jean-Paul Belmondo, lui, tournait le film La Scoumoune au Fort de Bellegarde, au Perthus. L'équipe du film séjournait à l'auberge de Pierre, seul établissement quatre étoiles des Pyrénées-Orientales à l'époque. L'équipe est restée une quinzaine de jours. "Jean-Paul Belmondo m'avait même emprunté ma voiture pour aller faire des courses !", se souvient le Catalan.

"Un super monsieur, un bon vivant qui ne se prenait pas au sérieux"

Pierre Fize a 66 ans aujourd'hui. À l'époque, il en avait 17, et il a passé plusieurs soirées avec l'acteur. "Certains jours, on lui piégeait son lit. On lui faisait son lit en portefeuille ! Il le prenait à la rigolade."

L'établissement recevait beaucoup de grands noms. Mais un jour, Jean-Paul Belmondo a fait fuir des clients ! "Les clients des quatre étoiles, ce sont des gens assez huppés. Et quand ces clients sont arrivés, il a baissé son pantalon !" Pierre Fize en rit encore. "Les clients sont repartis aussi sec !"

L'ancien serveur se souvient de "quinze jours fabuleux", où l'équipe de l'auberge "s'est régalée".

Un autre film tourné au Barcarès

Quatre ans plus tard, Jean-Paul Belmondo revient dans les Pyrénées-Orientales pour le tournage de L'Alpagueur. Pour ce film, plusieurs scènes sont tournées au Lydia, ainsi qu'une séquence en voiture devant la cathédrale de Perpignan.

Un hommage national sera rendu à l'acteur ce jeudi 9 septembre aux Invalides, à Paris.