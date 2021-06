Le jour où "le Doc" a sauvé un adolescent du suicide en direct à la radio

Une ancienne infirmière témoigne du rôle de l'animateur de radio "le Doc" dans le sauvetage d'un jeune homme du suicide, en pleine émission dans les années 90. La star de la radio découvre ce qu'il est arrivé au garçon après son passage à l'antenne.

"Il vous a appelé vous, il n'a pas appelé le 15." Une ancienne infirmière s'adresse à Christian Spitz, allias "Le Doc", qui est l'invité d'Églantine Éméyé dans C'est déjà demain. Star sur Fun Radio dans les années 90, le médecin et animateur aurait évité le pire en sauvant un adolescent de sa tentative de suicide.

Infirmière et intéressée par les problèmes des jeunes, Christine écoute Fun Radio lorsqu'un jeune homme appelle et passe en direct : il vient de commettre une tentative de suicide. L'infirmière réagit immédiatement et appelle le standard à son tour : il faut obtenir l'adresse de ce jeune pour le sauver à temps.

J'ai appelé l'antenne pour que vous arriviez à lui faire dire son adresse.

Émue, Christine dévoile la suite du drame à l'animateur, près de 20 ans après :

On a pu sauver le jeune homme, même s'il a fini en réanimation dans mon service.

Tout ça s'est passé en direct, ça remonte à plusieurs années. Ses parents étaient de Clermont-Ferrand.

Le jeune a pu être soigné à temps après un séjour en réanimation. Ce que l'auditrice en retient ? "Ce jeune homme a été sauvé : comme quoi la radio et votre émission avaient beaucoup d'importance."

Elle raconte être restée en contact avec la famille du garçon pendant quelque temps.

La radio pour écouter ceux qui souffrent

Les adolescents qui appelaient l'émission pouvaient être "en détresse", "isolés" ou de manière générale "en souffrance", précise Christian Spitz. Christine souhaite remercier "le Doc" pour son programme : "Votre écoute leur permettait de s'exprimer."

Elle ajoute un élément qui lui semble primordial : le garçon a téléphoné à la radio après son passage à l'acte.

Il vous a appelé vous. Il a appelé l'antenne, il n'a pas appelé le 15.

L'animateur vedette, qui ne savait pas ce qu'il était advenu du garçon, explique que "ce n'était pas le seul" et que lui n'a fait que "donner la première marche d'aide".

Allô, tu t'appelles comment ? T'appelles pour quoi ? Bouge pas, on va te prendre.

Pourquoi ce jeune a-t-il décidé d'agir au dernier moment ? L'anonymat et l'accès facile à l'antenne, selon l'invité. Il affirme que "s'il y avait eu un interrogatoire complet [avant de passer à l’antenne], ça n'aurait pas marché parce qu'il aurait raccroché et ça n'aurait pas été plus loin".

