Le journal El Mundo condamné pour avoir accusé un couple d'Ustaritz d'attentat à Madrid

Le tribunal judicaire de Bayonne a condamné ce mardi 23 mars 2021 le journal de Madrid "El Mundo" pour des faits d'atteinte à la vie privée. Trois de ses journalistes sont également sanctionnés pour diffamation et "manque de sérieux" dans leur enquête selon le président du tribunal Laurent Tignol. Le quotidien espagnol va devoir verser 10.000 euros d'amende aux parties civiles ainsi que 2.000 euros de dommages et intérêts à chacun des plaignants. Les trois prévenus écopent aussi de 5.000 euros d'amende : 2.000 euros à l'encontre du journaliste et du photographe et 3.000 euros à l'encontre du rédacteur en chef de la publication.

Cette affaire a débuté par un article publié le 25 novembre 2018 dans le journal "El Mundo" et sur le site du quotidien espagnol. Alors qu'au mois de mai de la même année l'organisation terroriste ETA (Euskadi ta Askatasuna) venait d'annoncer sa dissolution, le journal affirmait avoir retrouvé la personne qui avait déposé la bombe devant la cafétéria Rolando de Madrid. Un attentat, revendiqué par ETA lors de sa dissolution, qui avait fait 13 morts et 80 blessés le 13 septembre 1974. Dans cet article "El Mundo" avait nommément mis en cause un couple d'Ustaritz. C'est après avoir été informé de son existence, par un ami espagnol, que le couple en question composé de Bernard Oyharçabal et de sa compagne Marie-Lourdes Cristobal ont décidé de porter plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée.

Deux millions d'euros demandés

Pour la défense du couple, présent lors du procès le 3 février 2012 devant le tribunal judiciaire de Bayonne, Me Colette Capdevielle, avait tiré à boulets rouges sur l'article en question. "On accuse mes clients d’être les deux auteurs de cet attentat, d'avoir été jugés par un tribunal militaire et d'avoir été arrêtés à plusieurs reprises, mais tout cela est totalement faux. Il n'y a pas de mot pour qualifier ce genre d'accusation". L'avocate a demandé un million d'euros de de dommages et intérêts pour chacun de ses clients, soit deux millions d'euros au total. Elle n'obtient du tribunal que 4.000 euros.

Enquête sérieuse

En face, pour la défense du journal, de son rédacteur en chef, du journaliste qui a réalisé l’enquête et du photographe venu à Ustaritz prendre des clichés, pour tous, Me Caroline Bonnardel a plaidé le sérieux du reportage mais aussi qu'il convenait de replacer l'affaire dans le contexte de l’époque. L'avocate a aussi parlé de la "bonne foi" des journalistes.

Précisions que dans cette affaire, les faits qui sont cités, comme l’attentat de la cafétéria Rolando, sont prescrits en raison des lois d’amnisties votées en Espagne après la mort de Franco.