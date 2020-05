La relance éco : le journal Le Crestois passe à la version numérique pendant le confinement

Le journal Le Crestois, qui traite de l'actualité dans la vallée de la Drôme, célèbre cette année ses 120 ans d'existence.

L'équipe de l'hebdomadaire a attendu 2020 pour passer à une version numérique. "On en discutait depuis longtemps, explique le propriétaire et rédacteur en chef Jean-Baptiste Bourde, mais on l'a fait en deux jours, à cause d'une panne sur la machine d'impression(gérée elle aussi par Le Crestois). On a eu difficilement les pièces donc on s'est dit "c'est le moment ou jamais, on bascule toutes les infos en ligne"".

Le site internet qui existait déjà, a vu sa fréquentation multipliée par 5, pendant le confinement. "On est passé de 1.000-1.200 à 5 ou 6.000 visiteurs" par semaine. L'accès à la version numérique était gratuite pendant cette période. "Ça nous a fait une expérience grandeur nature, pour voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas". L'abonnement est désormais fixé à 4,50€ par mois.

La relance éco : l'interview de Jean-Baptiste Bourde, le rédacteur en chef du Crestois. Copier

Une fois les pannes réparées, Le Crestois a pu ressortir aussi en version papier. L'hebdomadaire qui sort le vendredi a fait son retour dans les kiosques le 15 mai.

Le Crestois fragilisé par la crise du COVID19

Mais l'impact de la crise met en péril la survie du journal. "On est en eau trouble. On ne sait pas comment ça va se passer. On a des problèmes de logistiques : on dépend d'une multitude de fournisseurs, notamment pour l'impression. On va voir ce que ça donne", explique Jean-Baptise Bourde. "Sans compter que les contenus ne sont plus les mêmes. La politique va repartir avec le deuxième tour des municipales, mais _tout ce qui est culturel, sportif, ça occupait un bon tiers du journal, et ça n'existe plus_, pour l'instant".

Le Crestois a lancé une cagnotte en ligne, sur le site Tipeee pour permettre aux habitants de la vallée de la Drôme de soutenir le journal. "Mais la meilleur façon de nous soutenir, ça reste de prendre un abonnement papier ou un abonnement numérique, ou encore d'acheter l'hebdomadaire au numéro", rappelle le rédacteur en chef. "Un journal comme le notre, c'est important sur notre territoire".