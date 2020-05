Le journaliste Jean-Jacques Bourdin flashé à 186 km/h sur l'A75

Jean-Jacques Bourdin a été arrêté dimanche 24 mai alors qu'il roulait à 186 km/h au lieu des 130 km/h autorisés. Selon le site lamontagne.fr, le journaliste de RMC qui a sa résidence secondaire dans le Pays Viganais roulait en direction du nord quand il a été arrêté à Saint-Flour (Cantal) au volant de son Audi A6 limousine. "Son véhicule a été immobilisé, et il a été sanctionné d'une rétention administrative du permis de conduire", indique La Montagne.

135 euros d'amende

En plus de son excès de vitesse sur l'autoroute, le journaliste et président d'honneur du Nîmes Olympique, ne respectait pas non plus la limite autorisée des 100 km autour de son domicile. Résultat, Jean-Jacques Bourdin a dû payer une amende de 135 euros.