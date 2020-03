Le juge prononce un non-lieu après la plainte de la maman de Charlie, retrouvé mort en 2015 à Jurançon

Pour le juge d'instruction, le médecin régulateur du SAMU n'a pas commis d'erreur d'appréciation de l'état de Charlie Brignone, le 11 décembre 2015, quand sa mère Sophie a appelé les secours. Pour elle et son avocat maître Olivier Rouvière, si.

Début décembre 2015, l'école de commerce bordelaise où étudie Charlie appelle ses parents, à Bizanos, pour qu'ils viennent chercher le jeune homme de 19 ans. Il est agité, en plein délire paranoïaque. A son retour à la maison, le 10 décembre, Charlie disparaît une première fois. Sa mère prévient la police mais il rentre de lui-même à 4h15 du matin, encore plus agité et agressif. Sophie Brignone appelle alors le 17, qui la renvoie vers le SAMU.

Erreur d'appréciation du SAMU ?

C'est là qu'elle juge que le médecin régulateur a commis une erreur d'appréciation. Le SAMU envoie sur place deux ambulanciers. Insuffisant, pour maître Olivier Rouvière. Quand ils tentent de mesurer la tension de Charlie, celui-ci fuit, pieds nus et en tee-shirt. Les ambulanciers rappellent alors le médecin régulateur du SAMU pour demander de l'aide. "Le médecin régulateur a alors envoyé les moyens adaptés à la situation, ce qu'il aurait dû faire dès le début", estime l'avocat. Mais il est trop tard. Le corps de Charlie ne sera retrouvé que quatre jours plus tard sur les coteaux de Guindalos à Jurançon, au pied d'un pylône électrique qu'il a visiblement escaladé. Il est en état d'hypothermie et déshydraté.

"D'après les recommandations de la Haute Autorité de la Santé, une unité mobile hospitalière du SMUR doit être envoyée par le médecin régulateur en cas de détresse avérée ou potentielle", pointe l'avocat. Il reconnaît qu'à la question du médecin régulateur "quelqu'un autour de vous peut-il conduire votre fils au Centre hospitalier psychiatrique de Pau", Sophie Brignone a répondu "oui". "Mais le juge d'instruction aurait dû prendre en compte le contexte de cette conversation téléphonique, regrette maître Rouvière. Elle n'avait pas dormi depuis 48 heures, n'a pas pu le faire monter dans la voiture. Elle a bien précisé qu'il souffrait de _bouffées délirantes_. C'était au médecin régulateur d'apprécier la gravité de la situation".

L'action du médecin régulateur "pas contraire aux prescriptions légales" pour le juge

Le juge d'instruction considère que l'action du médecin régulateur n'est _"_pas contraire aux prescriptions légales et aux pratiques prévues en pareille situation".

Maître Olivier Rouvière a décidé de faire appel de ce non-lieu et espère être auditionné par la chambre d'instruction avant l'été.