Procès de l'effondrement de la scène de Madonna : prison avec sursis et amendes jusqu'à 150.000 euros

11 ans après l'effondrement du toit de la scène prévue pour le concert de Madonna au stade Vélodrome le 19 juillet 2009, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné ce mercredi matin les cinq prévenus et leurs entreprises respectives à des peines allant d’un à deux ans de prison avec sursis et des amendes de 10.000 à 150.000 euros. Le 16 juillet 2009, l'accident au stade Vélodrome avait fait deux morts et huit blessés.

Dans le détail, la société Live Nation France, la filiale française du géant américain des concerts, a écopé d’une amende de 150.000 euros. Jacqueline Bitton, sa directrice, est condamnée à 2 ans de prison avec sursis et 20.000 euros d’amende. Timothy Norman, responsable de la société ESG, propriétaire de la scène de spectacle et chargée de son montage, écope pour sa part de 2 ans avec sursis et d’une amende de 15.000 euros. La société Tour Concept France, qui assistait ESG, est condamnée à 50.000 euros d’amende.

Un jugement satisfaisant pour l'avocate de la famille de l'une des victimes

Pour maître Laurie Combes, avocate de la famille de Charles Criscenzo, l'un des ouvriers décédé ce jugement est jugé "satisfaisant, même s'il n'y a que des peines avec sursis, car dans cette affaire les infractions sont involontaires". Laurie Combes craint la suite. "Un appel allongerait encore cette procédure qui dure déjà depuis 11 ans, ce qui est beaucoup trop".

Quatre des mis en cause ont toutefois été relaxés. L’audience d’indemnisation des victimes est reportée au 25 juin prochain.