Le karting de Gréville-Hague est fermé, pour une durée indéterminée, à la suite d'un incendie qui s'est produit, samedi 24 mars, en début de soirée. Il n'y a pas eu de victimes mais des véhicules et l'atelier sont endommagés. Deux emplois sont menacés.

Gréville-Hague, France

Un incendie s'est déclaré, samedi, vers 19 h 30 au karting de Gréville-Hague. C'est le maire de la commune, Didier Le Bel, qui a donné l'alerte : "J'étais sur la départementale lorsque j'ai vu de la fumée sortir du toit du hangar, les pompiers sont arrivés peu après".

Les 18 sapeurs pompiers mobilisés, venus de Beaumont-Hague, Les Pieux, Cherbourg et Tourlaville ont éteint l'incendie. Il n'y a pas eu de victimes mais les dégâts sont importants dans la partie garage du bâtiment, là où sont stockés une cinquantaine de karts.

Des dizaines de milliers d'euros de dégâts

" Un quad et quatre ou cinq karts de locations sont détériorés ainsi que deux ou trois karts de compétition. Il y en a au moins pour des dizaines de milliers d'euros, un quad coûte environ 6000 euros", explique le secrétaire de l'association, Bruno Eloi. Le bâtiment est lui aussi abîmé, les murs du hangar sont recouverts de suie, le système électrique et les isolants sont endommagés ainsi que des casques et des pneus.

Deux emplois menacés

Impossible dans ces conditions de continuer l'activité commerciale, un gros manque à gagner : " nous allons être obligés d'arrêter les locations pour une durée indéterminée et nous avons deux salariés, nous sommes inquiets pour la pérennité des emplois et pour les finances de l'association." Le karting de Gréville-Hague devait aussi accueillir un championnat régional, le week-end du 22 avril.

La déclaration d'assurance sera faite lundi matin, une obligation préalable à la venue d'un expert pour déterminer les raisons de l'incendie.