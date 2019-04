Le kiné de Damville au départ du marathon de Paris

Plus de 60000 coureurs sont inscrits au 43e marathon de Paris ce dimanche. Il y a les stars qui vont tenter de battre le record de l'Éthiopien Bekele ou de la Kényane Rionoripo et il y a tous les autres, comme Philippe Moucel, kiné à Damville qui court le deuxième marathon de sa vie.

Damville, France

Philippe Moucel a couru son premier marathon l'an dernier, c'était déjà à Paris. "Un défi personnel" dit-il, "ça m'a plu , je me suis inscrit de nouveau cette année". À bientôt 52 ans, ce sera la semaine prochaine, le masseur-kinésithérapeute, installé à Damville, espère bien cette année finir la course et pourquoi pas, faire mieux que l'an dernier, où il avait couru l'épreuve en 4h 15 min et une seconde. Objectif affiché : le marathon en moins de 4 heures.

Quatre entraînements par semaine depuis trois mois

Philippe Moucel a entamé son plan d’entraînement il y a dix, douze semaines, au rythme de quatre séances par semaine : des séances de fractionné où il alterne course rapide et course lente pour travailler sa VO2 Max, sa capacité à assimiler l'oxygène, des sorties longues de deux heures et demie et des séances de footing, tranquille.

Pour les sorties longues, j'écoute des livres audio, des thrillers, ça tient compagnie" - Philippe Moucel, marathonien amateur

Depuis une semaine, Philippe Moucel a adapté son régime alimentaire : "des pâtes, des pâtes, des pâtes" explique-t-il en riant "pas de légumes pour éviter les problèmes intestinaux le jour de la course". On se souvient tous des mésaventures du marcheur Yohann Diniz sur le 50 kilomètres aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.

Le marathon de Paris : un marathon à part

L'ambiance du marathon de Paris, ça commence dès tôt le matin, dans le métro, "tout le monde est en short et en baskets". Le spectacle est aussi tout au long du parcours, "il y a énormément de monde au bord des routes, les gens encouragent, il y a des groupes de musique partout sur le trajet" se souvient Philippe Moucel, qui a aussi en mémoire le coup de fatigue au 38è kilomètre. Pour aller jusqu'au bout, il pourra compter sur le soutien de sa femme d'une de ses filles qui seront à Paris ce dimanche.