Le laboratoire SEALAB de Biarritz relaxé des faits de mise en danger d'autrui

Des larmes de déception pour les neuf employés du laboratoire médical SEALAB de Biarritz qui avaient engagé une procédure judiciaire à l'encontre de leur employeur pour des faits de mise en danger d'autrui. Le tribunal judiciaire de Bayonne a en effet ce mardi 23 mars 2021 relaxé l'entreprise.

Produits toxiques

Les neuf employés reprochent à leur employeur de leur avoir fait prendre des risques entre juin 2013 et mai 2016. Pendant cette période, leur défense au tribunal avait expliqué le 21 janvier dernier que des risques de développer des cancers étaient bien réels en raison de l'utilisation de formol et de produits toxiques sans les mesures de sécurité adéquates. Entre 30.000 et 40.000 euros de dommages et intérêts avaient été plaidés. Des accusations relayées par le parquet de Bayonne qui avait requis 100.000 euros d'amende à l'encontre de l'établissement. Le syndicat CFDT, également partie civile dans cette affaire, avait demandé 50.000 euros de dommages et intérêts.

Défense entendue

De son côté, la défense du laboratoire avait plaidé la relaxe expliquant qu'il n'y avait eu aucune négligence dans la gestion des risques. Elle a été entendue par le tribunal. Le président Laurent Tignol a expliqué sa décision par "l'absence de démonstration des manquements réglementaires". Les employés envisagent de faire appel de cette décision.