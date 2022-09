Le lac landais d'Arjuzanx devient une réserve naturelle nationale : "on ne peut plus changer le paysage"

C'est un changement loin d'être anodin. Ce dimanche 4 septembre, le Journal Officiel a publié un décret, actant le statut de "réserve naturelle nationale" au lac d'Arjuzanx. Ce site, qui a servi pendant une trentaine d'années à extraire de la lignite, est devenu une véritable réserve naturelle. Ce statut, le fruit de 8 ans de travail pour la réserve d'Arjuzanx, a été officialisé par la secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie Bérangère Couillard, en déplacement dans les Landes, ce lundi 5 septembre 2022.

Une réserve naturelle nationale, c'est quoi ?

C'est un site naturel que l'Etat s'engage à protéger. Il s'agit du plus haut niveau de protection d'un site naturel en France pour préserver les espèces animales, et végétales. "On ne peut plus changer le paysage", détaille Sophie Laugareil, directrice de la réserve naturel d'Arjuzanx. L'Etat compte d'ici fin 2022, labelliser une vingtaine de nouvelles "réserve naturelle nationale". "C'est une volonté d'Emmanuel Macron pour que 30% du territoire national (terrestre et marin, NDLR) soit protégé", explique Bérengère Couillard. Et de poursuivre : "Parmi ces 30%, il faut que 10% bénéficient de la protection maximum."

En France, en comptant le lac d'Arjuzanx, il existe maintenant 357 "réserves naturelles nationales." Le premier site a été classé en 1961.

Quelles seront les changements pour Arjuzanx ?

Il s'agit notamment d'un coup de pouce économique. Jusque-là, la réserve recevait des subventions de la part des collectivités locales. Désormais, l'Etat va également aider à financer les projets de préservation. "Je ne sais pas si on s'en rendra compte, mais on sait que si on protège, on pérennise la faune, la flore et qu'on donne la capacité à la nature de s'adapter à tous les changements qu'elle va devoir subir. On nous donne les moyens pour que le patrimoine naturel soit maintenu dans la durée." Pour la réserve d'Arjuzanx c'est également une reconnaissance, un gain de crédibilité au niveau national, et peut-être un moyen d'attirer plus de touristes dans les prochaines années.