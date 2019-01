Le lancement des travaux de rénovation et d'agrandissement du tribunal berjallien va encore prendre du retard

Par Céline Loizeau, France Bleu Isère

C'est au 1er semestre 2020 et non en ce début 2019 que le chantier de rénovation et d'agrandissement du tribunal berjallien va démarrer. Il en a été question lors de l'audience solennelle de rentrée ce mardi.