Le lanceur d'alerte Karim Ben Ali placé en garde à vue à Thionville

Le lanceur d'alerte Karim Ben Ali a été placé en garde à vue ce mardi soir à Thionville, suite à des menaces à l'encontre d'un responsable d'ArcelorMittal, précise la justice. Son interpellation est une surprise pour ses avocats et sa famille.

Thionville, France

Il avait dénoncé une pollution sur le crassier d'ArcelorMittal Florange dans une vidéo révélée par France Bleu Lorraine : le lanceur d'alerte Karim Ben Ali a été placé en garde à vue ce mardi soir à Thionville. Selon le parquet, l'ancien chauffeur intérimaire a proféré des menaces à l'encontre d'un responsable d'ArcelorMittal. Pour l'instant, très peu d'informations filtrent sur les raisons de son interpellation.

Une surprise pour sa famille et ses avocats

Pour sa famille et ses avocats, cette garde à vue est en tout cas une surprise. "On ne s'y attendait pas", explique la compagne de Karim Ben Ali. Des policiers ont débarqué chez eux ce mardi soir vers 18h30 et l'ont conduit au commissariat de Thionville. Cette garde à vue est une "surprise" pour l'un de ses avocats, le pénaliste parisien William Bourdon, elle devrait durer au moins 24 heures précise-t-il.

Des menaces récentes contre un responsable d'ArcelorMittal

Selon le parquet, le lanceur d'alerte a été interpellé après des menaces récentes sur un responsable du groupe sidérurgique. La procureure de la République de Thionville avait ouvert une enquête préliminaire en juillet 2017, suite à sa vidéo devenue virale. L'ancien chauffeur intérimaire affirmait avoir déversé de l'acide sur le crassier de l'usine. En septembre dernier, la justice avait conclu qu'il n'y avait pas eu pollution mais avait décidé de poursuivre le géant de l'acier pour gestion irrégulière des déchets, le produit - des eaux usées mélangées à faible pourcentage d'acide - aurait du être retraité.

Karim Ben Ali avait lui-même porté plainte en décembre pour mise en danger de la vie d'autrui, le voilà accusé à son tour. De son côté, le géant de l'acier ne fait aucune communication.