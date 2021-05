Le Landais filmé en slip et une pelle à la main demande 200.000 euros à France Télévisions

L'affaire date de 2015, mais elle est de retour ce mercredi 26 mai devant la justice, au tribunal judiciaire de Dax. Il y a six ans, les images de Jean-Marc Dutouya, en slip et une pelle à la main, avaient fait le tour des réseaux sociaux. On y voyait ce Landais de la commune d'Audon, prendre à partie des journalistes et des militants de la LPO (Ligue de protection des oiseaux), venus pour détruire ses matoles, des pièges utilisés pour chasser certaines espèces d'oiseaux. L'affaire est déjà passée devant la justice en 2017 : cette dernière a reconnu que le Landais était bien dans son droit en chassant ces oiseaux, mais elle l'a aussi condamné pour avoir repoussé un militant à coups de pelle. Six ans plus tard, le Landais demande réparation à France Télévisions : selon lui, les journalistes n'ont pas respecté son droit à l'image et ont nui à sa réputation.

Qui dans cette salle voudrait être filmé en slip ? - Frédéric Dutin, l'avocat de Jean-Marc Dutouya

"Mon client a été livré en pâture dans des conditions d'irrespect de sa dignité, déclare au tribunal de Dax Frédéric Dutin, l'avocat de Jean-Marc Dutouya. Qui dans cette salle voudrait être filmé en slip ?" Depuis cette histoire, l'homme vit un vrai cauchemar, raconte son avocat, qui demande réparation. "Il a perdu 9 kilogrammes, et a même fait un AVC." Derrière son masque, Jean-Marc Dutouya détourne le regard. Très connu dans sa commune, ancien conseiller municipal, tous ses voisins le catégorisent depuis comme "l'homme au slip et à la pelle".

Aujourd'hui, le Landais en veut profondément à France Télévisions. Selon lui, ce sont les journalistes qui ont ruiné son image. Ils étaient devant chez lui, avec leurs caméras, au moment où il est sorti en slip dans son jardin. "Si mon client est sorti si vite, dans cette tenue, c'est parce que certains militants étaient en train de molester sa mère de 86 ans devant chez lui... Qui ne sortirait pas en slip à ce moment ? Qui prendrait le temps d'enfiler un peignoir ?" demande son avocat.

Pour France Télévisions, la plainte est infondée

Frédéric Dutin réclame alors réparation : 200 000 euros. "Oui, c'est une somme importante, mais il faut que la décision de justice soit un marqueur. Si c'est juste symbolique, France Télévisions va rire, et ça ne servira à rien." L'avocat demande aussi que toutes images soient supprimées et qu'il soit interdit de les utiliser à nouveau.

Trois ans après les faits, l’assignation a été envoyée à France Télévisions. Mais pour France Télévisions, la plainte est infondée. "C'est un reportage d'actualité, les journalistes ont fait leur travail, c'est dans l'intérêt général, répond l'avocate. Il y a un problème de forme, et de fond." Selon elle, le motif d'atteinte à sa réputation n'est pas recevable. "Lui se plaint de la réputation que ces images lui ont créé, mais l'intérêt général du public est protégé par la liberté de la presse."

Pour l'avocate, le Landais "aurait très bien pu attraper un peignoir, il avait très bien vu les caméras". De plus, France Télévisions se défend en expliquant qu'ils n'étaient pas les seuls journalistes postés devant la maison : "L'AFP y était aussi, tout comme Canal+". Le tribunal rendra sa décision le 15 septembre prochain.