Le Leroy Merlin de Houdemont victime d'un casse, jusqu'à 10.000 euros de préjudice

Le Leroy Merlin de Houdemont, à la sortie de l'A330, a été victime d'un casse dans la nuit de ce samedi à dimanche, confirmant une information de L'Est Républicain . Plusieurs individus ont réussi à forcer les coffres du magasin de bricolage, avant de prendre la fuite. Selon nos informations, le préjudice financier pourrait atteindre les 10.000 euros. Une enquête de la police est ouverte pour rechercher les auteurs du casse.

Des profils expérimentés

C'est en ouvrant les portes du magasin ce dimanche matin que la responsable des lieux constate le casse. Les coffres et les fonds de caisse sont vides. Plus aucun billet dans ces boites qui sont alimentées régulièrement au fur et à mesure que les caisses, en contact direct avec la clientèle, se remplissent. Plusieurs sont retrouvées forcées au fond du parking.

L'alarme a bien sonné dans la nuit, mais quand l'agent de sécurité s'est rendu sur place, pas un bruit. Les voleurs ont pris soin d'arracher les boitiers électriques qui alimentent les hurleurs et les caméras de vidéosurveillance. Ce qui laisse penser que la police n'a pas affaire à des amateurs et que le casse a été préparé en amont.

Ils se servent des outils du magasin pour forcer le coffre

Selon les premiers constats sur place, les individus auraient utilisé de gros outils de maçonnerie pour venir à bout du plus gros coffre, sans succès. Des engins tout neuf trouvés dans le magasin de bricolage, mais cela n'a pas suffi. La porte en métal a résisté. On ignore combien de temps cette tentative a duré. Les bureaux ont également été fouillé, mais sans qu'il y ait de vol. Les auteurs ont ensuite quitté les lieux, laissant derrière eux une paire de gants.

Le magasin n'a lui pas pu ouvrir ce dimanche 10 septembre et a averti sa clientèle sur les portes de l'établissement et sur son compte Facebook. "Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et restons à votre disposition en message privé pour toutes questions", écrit Leroy Merlin de Houdemont, sans préciser si le site sera réouvert à partir de lundi.