Bastia, France

Le baptême du Libecciu, en présence de la marraine de la vedette, Marie Dorin-Habert, médaillée olympique de Biathlon et membre de l’équipe de France des douanes © Radio France - Jean Pruneta

Les douanes, à l’échelle nationale, ont décidé de moderniser leur composante aéromaritime et dans ce cadre, la Corse n'a pas été oubliée en bénéficiant de cette nouvelle unité.

Basé à Bastia, le "Libecciu" couvrira la côte nord-ouest, de Calvi jusqu'au Cap Corse et la totalité de la côte est jusqu'aux bouches de Bonifacio.

Le directeur général des Douanes, Rodolphe Gintz, remettant son ordre de mission au commandant du Libecciu, Alain Sini. © Radio France - Jean Pruneta

La DF25 est la première d'une série de quatre vedettes de 28 mètres de long pour 110 tonnes et d'une vitesse maximum de 23 nœuds. Pour Rodolphe Gintz, directeur général des Douanes, ce bâtiment va permettre d'agrandir la surface opérationnelle des douaniers insulaires. « Ce bateau est plus grand, plus rapide, il a un rayon d’action qui est plus important, 2000 km », explique-t-il. « Ce qui compte c’est de protéger le territoire national, la Corse, ses habitants, mais aussi d’être en capacité de se projeter un peu plus loin, donc nous avons ici un moyen qui va permettre une meilleure protection des citoyens ».

Max Ballarin, directeur régional des Douanes, "La Corse c'est 1000 km de côtes à surveiller" Copier

La position de la Corse en Méditerranée et les trafics en tout genre qui se multiplient ne pouvaient laisser insensibles les autorités douanières et leur directeur régional en Méditerranée, Max Ballarin. Aux stupéfiants, cigarettes et autres trafic d'armes se sont ajoutées les saisies d'avoirs financiers. « La Corse c’est mille kilomètres de côtes à surveiller, l’équivalent de la distance entre la frontière espagnole et la frontière italienne ! On est dans une zone qui est potentiellement une zone à risque. On peut retrouver des trafiquants, on surveille les mouvements de migrants éventuels, mais ce qui est très important ce sont les missions traditionnelles de la douane. Lutter contre les grands trafics, stupéfiants, armes, contrebande de cigarettes, trafic d’argent etc... _Mais une vedette comme celle là a avant tout une mission de surveillance et de dissuasion_. »

Deux équipages de neuf douaniers se relaieront sur ce "Libecciu". Pour l'heure ils ne sont que treize mais les postes sont ouverts pour cinq autres.