Le licenciement des anciens salariés protégés d’Electrolux à Revin passera devant le Conseil d'Etat

Dans une décision rendue le 13 janvier et notifiée ce mardi 17 janvier, le Conseil d’Etat juge recevable le recours déposé par Electrolux contre la décision rendue le 7 juillet 2022 par la cour administrative d’appel de Nancy.

ⓘ Publicité

Le groupe d’électroménager conteste l’illégalité des licenciements prononcés en 2018 à l’encontre de 15 salariés protégés d’Electrolux à Revin. La cour administrative d’appel avait estimé que ces représentants syndicaux n’avaient pas reçu de propositions de reclassement dans les formes prévues par la loi

.Un nouvel épisode dans un long feuilleton judiciaire

L’avocat aux conseils des anciens salariés concernés a donc un mois pour fournir son mémoire à la plus haute juridiction administrative française qui se prononcera sur la validité de la décision de justice et pourrait, le cas échéant, renvoyer de nouveau l’affaire devant une cour d’appel administrative. La date de l’audience à laquelle la décision sera rendue n’est pas encore connue.

Les 126 autres anciens salariés, non protégés, ne sont pas concernés par cette procédure et ont déjà obtenu gain de cause auprès du conseil des prud’hommes de Charleville-Mézières qui a jugé leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse et a condamné SAI, le repreneur d’Electrolux, à leur verser plus de 3,3 millions d’euros d’indemnités en novembre 2022. Décision désormais définitive puisqu’il n’a pas été interjeté appel. À ce jour, SAI n’a pas encore versé les indemnités aux licenciés.