Le Lidl de Jurançon ferme après un glissement de terrain

Jurançon, France

Le Lidl de Jurançon va rester fermer pour une durée indéterminée. Il a subi d'un glissement de terrain dans la nuit de vendredi à samedi qui n'a pas fait de victimes, mais menace sérieusement le magasin et son parking. Le maire de Jurançon, Michel Bernos, a pris des arrêtés pour fermer le magasin et interdire la circulation aux abords.

Une mesure de précaution car les risques sont pour le moment indéterminés. Grâce aux pompiers et l'aide de deux drones, l'étendue des dégâts a été identifiée. La direction régionale de Lidl s'est très vite rendue sur les lieux samedi matin, ainsi que le maire de Jurançon.

Une partie du parking a presque été retournée par le glissement de terrain. © Radio France - Evan Lebastard

Il a également été décidé de vidanger les canalisations et le réservoir d'eau situé sur la colline qui surplombe le magasin par précaution. Il contenait 3.000 mètres cubes d'eau et dessert normalement les communes de Lons et Billère. Michel Bernos, en sa qualité de président du Syndicat mixte d'eau potable (Smep) de Jurançon a jugé plus prudent de retirer ce poids à la colline qui présente des mouvements de terrains menaçants.

Ce magasin avait ouvert il y a seulement 10 mois, en février 2019, nécessitant des travaux à la base de la colline. Les expertises ont déjà démarrées pour déterminer les causes de ce glissement de terrain. L'expert, spécialistes de ce genre d'événements, a été nommé par le Smep de Jurançon. Les causes du glissement ne sont pas précisément connues pour le moment. Jurançon, comme le reste du Béarn, a subi une grosse pluviométrie ces derniers jours.