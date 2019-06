Le lion Elyo, qui aurait été maltraité par les propriétaires mayennais d'un cirque, a trouvé refuge dans un zoo

Le félin, qui appartenait aux gérants d'un cirque, domiciliés en Mayenne, a été récupéré fin mai par les services vétérinaires et a trouvé refuge dans un zoo près de Chartres.

Association One Voice -DR

Département Mayenne, France

Le lion Elyo retrouve la liberté. C'est fini le cirque pour ce félin. Elyo appartenait à des dresseurs domiciliés en Mayenne que l'association de protection animale One Voice accuse d'actes de cruauté.

Les services vétérinaires sont intervenus à la fin du mois dernier au Buffalo Circus qui assure des spectacles dans le Nord de la France. Elyo a aussitôt trouvé refuge dans un zoo près de Chartres. One Voice se bat depuis des mois pour cet animal, qui était enfermé dans un camion-cage de quelques mètres carrés. Une première plainte avait été déposée, classée sans suite. La deuxième, en Mayenne, a fait bouger les choses et une audience est prévue à l'automne au tribunal de grande instance de Laval.

à lire aussi Une audience en octobre pour le cirque Buffalo Circus, accusé de maltraiter un lion

Muriel Arnal est la fondatrice et présidente de l'association de protection animale : "nous avons toujours suivi l'état de santé de ce lion même si parfois c'était compliqué. Aujourd'hui, nous sommes ravis. Notre plainte à Laval a fait peur. Notre principal demande à la justice c'est de demander des comptes aux dresseurs d'Elyo pour avoir commis des actes de cruauté. Nous sommes déjà très heureux qu'il ne soit plus dans cette cage, seul et dans l'obscurité".

Elyo a été placé en quarantaine à la Tanière, un refuge de l'Eure-et-Loir. Cet été, il retrouvera vraiment la liberté de ses mouvements dans un enclos extérieur.Ce lion restera-t-il en France ou pourra-t-il refouler le sol de la savane ? L'association One Voice espère un jour pouvoir le transférer dans un sanctuaire en Afrique du Sud.