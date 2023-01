Le local des chasseurs de Vailhauquès vandalisé en pleine nuit

Dans la nuit de mardi 17 janvier au mercredi 18 janvier, le local des chasseurs de la diane de Vailhauquès, au nord-ouest de Montpellier, a été vandalisé. À 7h du matin, des membres de l'association ont découvert le volet métallique découpé à la disqueuse. "Tous les robinets de l'étage étaient ouverts et l'eau s'est infiltrée dans le plafond du rez-de-chaussée, ce qui a provoqué un court-circuit" décrit Thierry Canac, président de l'association de chasse.

Dans la pièce principale, des bois de cerf, une tête de sanglier et des archives ont été brûlés au sol. Puis des couteaux plantés dans une peluche de chien de chasse. Sur place, les gendarmes ont aussi retrouvé une bombe aérosol dans le micro-ondes. "On ne comprend pas cet acte, c'est la première fois que ça arrive dans la commune" rajoute Thierry Canac. Sur les réseaux sociaux, le premier adjoint de Vailhauquès, Philippe Cazals, s'insurge et soutient les chasseurs. Les membres de l'association ont déposé une plainte à la gendarmerie de Saint-Gély-du-Fesc.