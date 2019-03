Le local des Restos du Coeur d'Avranches vandalisé, "inadmissible" pour sa responsable

Avranches, France

Le local des Restos du Coeur d'Avranches vandalisé ! Dans la nuit de vendredi à samedi, en plein pendant la collecte nationale de ce week-end dans les supermarchés, un ou plusieurs individus se sont introduits dans les locaux.

Lorsque Nicole Laffeach, la responsable du centre, est arrivée ce samedi matin, elle a découvert un véritable "cataclysme" : tous les produits collectés renversés, le sol jonché de produits, de paquets de pâtes éventrés, de pot de confiture ouverts. La porte du bureau a également est forcée et les tiroirs et des meubles ont été décrochés des murs.

Nicole Laffeach, responsable du centre des Restos du Coeur d'Avranches Copier

D'après Nicole Laffaech, il y a eu très peu de vol denrées, mis à part quelques produits congelés. Elle ne comprend pas cet acte qui vise délibérément les Restos du Coeur (le local voisin d'une autre association n'a pas été visé). "On a recherché si on avait eu un différend avec l'un de nos bénéficiaires, mais on rien eu, rien du tout."

S'en prendre à une association qui est là pour aider les autres mais c'est inadmissible ! Nous les bénévoles on donne de notre temps pour aider tout le monde, et voilà le résultat, on saccage notre travail, c'est pas possible d'agir comme ça !

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Les Restos du Coeur comptent renforcer la sécurité du local d'Avranches, peut-être au moyen de caméras.