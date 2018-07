Le local a été forcé et la plupart du stock a été dérobé, environ une tonne d'aliments et de produits d'hygiène, dont des couches pour bébé. C'est le responsable de l'antenne qui a découvert le cambriolage. Une alarme avait récemment été installée.

En février 2017 déjà deux tonnes et demi de denrées avaient été dérobées et dans la nuit du 2 au 3 juillet, le local a été de nouveau pillé.

Selon la gendarmerie, l'alarme s'est déclenchée vers une heure du matin dans la nuit de lundi à mardi. Les militaires de la brigade de Pont-sur-Yonne se sont rendus sur place et ont constaté qu’un volet métallique avait été forcé et la fenêtre derrière brisée. A l’intérieur du local, des denrées alimentaires, conserves et produits pour enfants et bébés avaient disparus.

Le responsable du local déposera plainte vendredi après avoir fait l'inventaire précis du vol. Un coup dur pour cette antenne des restos du cœur qui compte plus de deux cents bénéficiaires.

C’est le deuxième vol en moins d’un an et demi. Selon le président départemental des restos du coeur l'Yonne était jusqu'à présent relativement épargné par ce type de cambriolages. "Il est vrai que le local de Courlon est un peu à l'extérieur de la commune. c'est la raison pour laquelle une alarme avait été installé après le premier vol" ajoute Jean-Bernard Gaudry.

Le local de Joigny a lui aussi été cambriolé à deux reprises dont la dernière en mars de cette année. Les voleurs ont forcé la porte de la réserve, qui se trouve juste à côté du local de distribution et dérobé pour 500 euros de conserves et jouets pour enfants.