Le local des scouts et guides de France vandalisé à Landerneau

De la peinture renversée, du matériel détruit et une pioche plantée dans le mur. Le local des Scouts et guides de France a été vandalisé, à Landerneau.

Landerneau, France

Une surprise vraiment désagréable, pour les bénévoles des Scouts et guides de France de Landerneau. Jeudi, ils ont retrouvé leur local vandalisé.

"Sans scrupule, une pioche plantée dans le mur"

Les responsables de la section locale détaillent : "Les constructions des enfants ont été détruites , les trousses à pharmacie ouvertes et balancées aux sols , peintures , et tags tapissent les murs , les fenêtres et les tables . Le matériel pédagogique est étalé partout . Et sans scrupule, une pioche plantée dans le mur sur la charte de la caravane..."

Une plainte déposée

Ce bâtiment accueille les jeunes entre septembre et juin, il n'est pas utilisé l'été, ce qui donne le temps aux bénévoles de le réparer avant l'arrivée des enfants. Ils ont prévu de le faire ce vendredi après midi.

Une plainte a été déposée après ces dégradations.