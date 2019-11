Le local du Secours populaire à Civray cambriolé la nuit dernière

Civray, France

"On attendait une livraison venant de Poitiers, je suis arrivé au local pour leur ouvrir ce matin quand j'ai vu le chaos à l'intérieur : des cadeaux déballés, des classeurs par terre, des dossiers sans dessus dessous". Brigitte Rubier, membre du bureau du Secours populaire de Civray a mis du temps à réaliser l'origine du désordre.

"Puis mon mari est entré, il m'a dit, on s'est fait cambrioler. Je me suis mise à pleurer. Pourquoi s'en prendre à nous, qui œuvrons pour ceux qui sont en difficulté ? Ici, il n'y a pas d'argent. C'est l'incompréhension".

D'autres associations touchées à Civray

Le vol a eu lieu "entre hier soir 18h et ce matin 9h30". "C'est la fin de l'année, il y a des jouets, ça attire les voleurs. On a été touchés à Poitiers et dans bien d'autres endroits. C'est malheureusement plus facile de cambrioler le Secours que des grandes surfaces" déplore Nicolas Xuereb, secrétaire général de la fédération de la Vienne.

Le Secours populaire n'est pas la seule structure touchée. Activ' Start, association de réinsertion à Civray, a aussi été visitée dans la nuit de mardi à mercredi. Une véritable série noire. La semaine dernière, ce sont les Restos du Cœur qui ont été la cible d'un cambriolage dans la commune.