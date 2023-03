Le locataire d'une maison près de Laval jugé pour meurtre à cause de loyers impayés

Un homme d'une trentaine d'année est jugé devant la cour d'assises du tribunal judicaire de Laval lundi 6 et mardi 7 mars 2023. Il est accusé d'avoir tué à l'arme blanche le propriétaire du pavillon qu'il louait à Changé près de Laval, le 19 janvier 2021.

ⓘ Publicité

Ce soir-là, la victime, un promoteur immobilier à la retraite âgé de 65 ans, quitte son domicile d'Étrelles près de Vitré (Ille-et-Vilaine) pour se rendre dans l'un des pavillons qu'il met en location à Changé, dans l'agglomération lavalloise. Dans cette maison du quartier du golf réside une famille qui n'a pas payé ses loyers depuis plusieurs mois et l'ancien agriculteur compte bien les leur réclamer.

Plusieurs coups de couteau

Mais une violente dispute éclate entre le locataire et la victime. Le ton monte et le premier, très énervé, s'empare d'un couteau et assène plusieurs coups au sexagénaire, qui décède sur place. Le trentenaire est rapidement interpelé et placé en garde à vue, puis en détention provisoire. Déjà connu de la justice pour des violences volontaires, il encourt dans cette affaire une peine de 30 ans de réclusion criminelle.