Le logisticien relaxé dans l'affaire de l'accident de la voie rapide de Chambéry, le chauffeur condamné

Le tribunal correctionnel de Chambéry a rendu vendredi son jugement dans l'affaire de l'accident mortel de la voie rapide de Chambéry, qui avait fait 4 morts en 2012. Le chauffeur est condamné, mais le logisticien cible des critiques est relaxé.

Le tribunal correctionnel de Chambéry a rendu vendredi son jugement dans l'affaire de l'accident mortel de la voie rapide de Chambéry. En avril 2012, quatre personnes, dont une femme enceinte de cinq mois, étaient décédées dans ce drame provoqué par un camion fou en très mauvais état, qui avait traversé la glissière centrale de la 2x2 voies. Le chauffeur sénégalais du poids-lourd est condamné à six mois de prison ferme, une peine qu'il a déjà purgé. Le logisticien de l'entreprise italienne de transport "Edil Tras" est quand à lui relaxé, malgré son rôle central dans cette affaire.

ECOUTEZ notre reportage au tribunal à l'issue du prononcé du jugement Partager le son sur : Copier

"C'est incompréhensible". Martial Bâton, le père de l'une des victimes

C'est pourtant à l'encontre du logisticien Marco Malan, le véritable chef opérationnel de la société de transport, que la peine la plus importante avait été requise à l'audience (18 mois de prison ferme). Les débats avaient mis en évidence ses négligences, et sa responsabilité dans l'état de vétusté du camion fou. Les freins étaient défectueux, et la société avait la réputation d'optimiser les coûts au maximum et d'exploiter les conducteurs.

Dans son jugement le tribunal conclut finalement que cet homme de 51 ans ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir de la part de son employeur en matière de sécurité. Sa relaxe est "incompréhensible" pour Martial Bâton, qui a perdu sa fille enceinte de 5 mois et son gendre dans cet accident : "Il faisait tout, il était en contact avec les mécaniciens, les chauffeurs, le patron. Et là il n'y a plus rien de retenu contre lui ? C'est incompréhensible".

Un grand absent dans ce procès

Les familles des victimes et les avocats de la défense sont d'accord sur un point. Le grand absent du procès est Giorgio Delplano, le patron de la société Edil dont les camions très mal entretenus étaient usés jusqu'à la corde.

Pour Olivier Connille, l'avocat du logisticien relaxé, l'instruction de cette affaire a été négligée : "Monsieur Delplano n'a jamais été mis en examen. Aujourd'hui, malgré la relaxe de mon client, je n'ai pas de satisfaction particulière parce que je pense aux parties civiles. C'est dommage que le responsable direct, celui qui n'a jamais voulu mettre d'argent pour entretenir et réparer les camions ne soit pas visé et donc pas condamné".

Les familles, à l'image de Martial Bâton, ne se faisaient donc pas vraiment d'illusion : "Toutes les personnes impliquées dans l'accident n'étaient pas présentes, et ça c'est un gros défaut de justice. On est obligé de tourner la page pour le bien-être de notre petits fils, mais maintenant il va falloir survivre avec cet arrachement. Je sais que la justice doit faire la part des choses, mais il y a trop de points d'interrogation".

ECOUTEZ Martial Bâton, le père de l'une des victimes Partager le son sur : Copier

La société Edil Tras est condamnée à une amende de 375.000 euros, qui ne sera jamais payée, puisque l'entreprise a fait faillite depuis l'accident. Les familles des victimes pourraient faire appel du jugement. Elles ont 10 jours pour se prononcer.

A LIRE AUSSI