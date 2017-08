Le Loire Princesse coincé toute une nuit à Saint-Florent-le-Vieil

Le Loire Princesse, le bateau de croisière sur la Loire qui va de Saint-Nazaire à Bouchemaine en passant par Nantes et Ancenis, s'est retrouvé coincé toute une nuit à Saint-Florent-le-Vieil. Le niveau du fleuve est très bas en ce moment et le Loire Princesse s'est ensablé.

Le Loire Princesse, le bateau de croisière qui navigue entre Saint-Nazaire, Nantes, Ancenis et Bouchemaine, s'est retrouvé coincé toute une nuit au niveau de Saint-Florent-le-Vieil dans le Maine-et-Loire. C'est déjà à cet endroit là qu'il avait eu des soucis pour passer, il y a deux ans. À l'époque, c'était un problème de propulsion au niveau des roues à aube. Là, c'est à cause de la sécheresse.

La Loire, un fleuve sauvage qui évolue sans cesse

Le Loire Princesse s'est tout bonnement ensablé ! Il a fallu qu'un remorqueur viennent pour l'aider à se décoincer et il a donc pu repartir ce jeudi matin. L'explication de CroisiEurope, l'exploitant ? Le niveau de l'eau a baissé et les bancs de sable ont bougé. Ceux qui connaissent bien le fleuve confirme : la Loire est sauvage et il faut la connaitre sur le bout des doigts pour pouvoir y naviguer sans encombre.

Une bonne anecdote de vacances

D'autant plus donc, quand le niveau de l'eau est très bas, comme en ce moment. Le niveau du fleuve mais aussi de ses affluents qui l'alimentent de moins en moins. Ça, les passagers du Loire princesse s'en sont rendu compte, ils ont donc compris que leur bateau puisse s'ensabler assure CroisiEurope. Ils s'en seraient même amusés. Il faut dire que ça ne les a pas empêchés de dîner, comme prévu. Et puis, une nuit coincé au milieu de la Loire, c'est vrai qu'au moins, ça fait une bonne anecdote de vacances à raconter.

Les croisières du Loire Princesse devraient pouvoir se poursuivre normalement ces prochains jours assure CroisiEurope. D'après les prévisions météo, le niveau de la Loire devrait remonter.