Le Grau-du-Roi, France

Le loueur de jet skis du Grau-du-Roi soupçonné de l'incendie volontaire d'un bungalow dans la nuit de samedi à et dimanche a été incarcéré ce mardi soir. Une information judiciaire a été ouverte et le trentenaire a été mis en examen pour tentative de meurtre et dégradation par incendie et vol.

Une soirée trop arrosée qui finit mal

Le commerçant saisonnier, locataire d'un camping du Grau-du-Roi, s'en est pris à trois jeunes vacanciers avec lesquels il dinait. Très pris de boisson, il leur propose de continuer notamment en faisant un tour nocturne de jet ski ce qu'ils refusent. Après une vive altercation assortie de menaces de mort, le trentenaire est revenu un peu plus tard et a mis le feu à leur mobil-home.

Des campeurs qui en sont quitte pour la peur

Les trois jeunes campeurs sont sains et saufs. L'incendiaire présumé, déjà connu pour des faits de violences volontaires, pratique son activité de location au noir. Il persiste à nier intégralement les faits qui lui sont reprochés. A l'issue de son audition ce mardi, le juge des libertés et de la détention a décidé de l’incarcérer.