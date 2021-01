Le loup de Valberg a-t-il été tué dans la Drôme ? Ce louveteau avait été retrouvé en 2019 à Valberg, une station de ski dans les Alpes-Maritimes. L'Office de la biodiversité l'avait soigné et relâché l'été dernier dans la Drôme, après l'avoir équipé d'un collier GPS. Cette balise a été retrouvée le 22 janvier à Plan-de-Baix. Elle a été déposée à proximité du domicile d'un ancien berger et sympathisant de plusieurs associations naturalistes, sans aucune trace du loup.

Pour l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AuRA), c'est la preuve que le canidé n'est plus en vie. L'association affirme dans un communiqué qu'elle avait reçu quelques mois plus tôt des informations de source anonyme, lui indiquant que le loup était probablement mort dans la haute vallée de la Gervanne, "en attendant le communiqué officiel de l’OFB (Office français de la biodiversité), l’hypothèse retenue par FNE AuRA est le braconnage du loup de Valberg".

Si ce collier GPS appartenait bien au loup de Valberg, à ce stade rien ne prouve qu'il est mort. On ne sait pas non plus si ce collier a été retiré par un humain. Lorsqu'il a été retrouvé, le GPS et la batterie étaient en mauvais état et les rivets avaient sauté. Une enquête est menée par les services de l'OFB qui n'ont pas souhaité s'exprimer.