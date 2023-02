Le loup hybride pointé du doigt après une nouvelle attaque à Bruges

Le loup hybride est de nouveau soupçonné après cette attaque survenue la nuit dernière sur la commune de Bruges. Deux béliers sont morts chez un éleveur qui avait déjà perdu plusieurs brebis et qui compte entre trois et quatre attaques chaque année. Les éleveurs n'en peuvent plus de cette situation qui ne s'arrange pas au fil des ans.

Les restes d'un bélier après une attaque à Bruges

"C'est toujours la même histoire, c'est une bête qui reste sur le domaine de la commune de Bruges, constate le maire François Lescloupé. Il vient prédater des brebis qui restent en liberté la nuit. [...] Nous en tant que maires, on n'a pas le droit de faire abattre la bête donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités et d'essayer de la capturer. [...] Là il n'y en a qu'un mais qu'en ce sera une meute, ça va impacter le pastoralisme, on ne pourra plus rien gérer."