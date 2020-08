Le Lude : deux hommes en garde à vue après avoir insulté des passants et des gendarmes

Les gendarmes venaient pour les placer en cellule de dégrisement, mais deux hommes ont fini en garde à vue, samedi 8 août 2020. Les deux compères âgés de moins de 20 ans étaient alcoolisés sur la voie publique dans le centre-ville du Lude, peu avant 10h. Ils ont importuné des passants qui ont fini par appeler la gendarmerie.

Quand les agents sont arrivés sur place, les deux hommes ont refusé de les suivre et les ont "copieusement insultés". D'une ivresse publique et manifeste, l'infraction s'est aggravée d'un outrage à l'égard d'un agent dépositaire de l'autorité publique. Les deux s'accumulent. L'amende encourue pour ivresse publique est manifeste est de 150 euros. Pour l'outrage, comme il est commis à plusieurs personnes, les jeunes hommes risquent jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.