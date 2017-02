VIDÉOS - Le lycée de Prades rêve d'être champion de France de voitures de course électriques miniatures

Deux groupes d'élèves de première scientifique participent à ce concours. Ils ne doivent pas manquer d'imagination pour que leur voiture électrique soit la plus rapide pour franchir les sélections départementales et régionales avant les épreuves nationales.

Le lycée Charles Renouvrier de Prades est l'établissement organisateur en mai 2017 des épreuves départementales du concours de voitures de course électriques miniatures, c'est la "Course en Cours". Une vingtaine d'établissements des Pyrénées-Orientales sont engagés. Une équipe de Prades a déjà été championne de France en 2011. Et l'établissement rêve de renouveler l'exploit.

Cette compétition est organisée par Renault Sport et Dassault systèmes.Les lycéens montent leur écurie de bolides électriques en utilisant les mêmes outils et processus que les ingénieurs et professionnels de la course automobile.

La voiture ne doit pas dépasser trente centimètres de long et pas plus de 1000 grammes. Les équipes doivent dessiner les plans. Elles utilisent un logiciel fourni par Dassault (le même qui est utilisé pour la construction des avions). Pour le passage du numérique au réel des élèves en BTS apportent un soutien aux participants.

Les participants imaginent, conçoivent, fabriquent, testent et font courir leur mini voiture de course. © Radio France - Stéfane POCHER

Les élèves partent de rien. Sauf le moteur électrique, la batterie et un chargeur fournis par Renault Sport et Dassault. À eux ensuite d’imaginer tout le reste et de dessiner les plans de la voiture. Le choix des matériaux n'est pas pris à la légère. C'est du sérieux.

Les élèves doivent s’adapter comme en compétition. La voiture ne doit pas dépasse un kilo, sous peine de pénalité. Et pour la rendre encore plus légère, il ne faut pas manquer d’imagination.

"Course en Cours" a deux objectifs : susciter des vocations pour les filières scientifiques et technologiques, et promouvoir l’égalité des chances.

Évidemment plus une voiture est légère, plus elle est rapide. Des pointes entre 50 et 55 km/heure en bout de ligne droite.

Il faut aussi concevoir un site internet pour la communication : achat du stand, des tee-shirts des équipes... à eux d’être inventif.

Les élèves doivent aussi trouver leur propre financement pour acheter les matériaux, démarcher les sponsors. Pas plus de 2 000 euros et aucun soutien des parents.

L’équilibrage doit être parfait pour éviter aux voitures de sortir de sa trajectoire et la piste de course © Radio France - Stefane POCHER

Vitesse de pointe : 50 à 55 km heure sur une piste similaire à celle-ci. Elles vont relativement vite. C’est assez impressionnant explique Stéphane Dufour, enseignant en ingénierie mécanique. La différence entre chaque voiture se joue au centième de seconde. L’équilibrage doit être parfait pour éviter de sortir de sa trajectoire et donc éviter l’accident assuré.