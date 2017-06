Le lycéen sauve la vie de sa "colocataire" de 94 ans

Lucas, 18 ans, est en terminale à Caen, et il vit en "colocation" avec une personne âgée. Il paye un petit loyer, et en contrepartie, assure une présence auprès de sa logeuse. Un système de colocation intergénérationnelle qui lui a, sans doute, permis de sauver la vie de la vieille dame.

Arrivé à Caen il y a 2 ans, Lucas a opté pour le système de colocation intergénérationnelle. Il paye un loyer moindre, et il s'engage à "garder un oeil" sur la personne âgée chez qui il vit. Et c'est cette présence qui a manifestement permis de sauver la vieille dame.

Nous sommes le lundi de Pâques, Lucas part de Saint Lô où il habite pour rentrer à Caen. Avant de partir, il passe, comme il en a l'habitude, un petit coup de fil à sa "colocataire" pour la prévenir. Mais elle ne répond pas. Une heure plus tard, quand Lucas arrive, il découvre la vieille dame âgée de 94 ans, allongée par terre.

"Je suis arrivée à 19h. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai entendu m'appeler... j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Elle est restée par terre pendant 10 heures... elle avait l'air en état de choc. Je lui ai un peu parlé et j'ai décidé d'appeler les pompiers" raconte Lucas

Les pompiers arrivent et parviennent à dégager la vieille dame. Ils lui prodiguent les premiers soins. Elle est surtout déshydratée. Elle reste chez elle sous la surveillance bienveillante de Lucas, qui passe, confie-t-il, une nuit mouvementée, et rate son devoir de philo le lendemain...! Sans Lucas, en tous cas, on ne sait pas combien de temps la vieille dame serait restée coincée. Au dela de ce "sauvetage", le système de colocation intergénérationnelle leur a permis de tisser un lien particulier.

"Je dirais pas que c'est ma grand mère, mais oui on s'entend bien. Y a beaucoup de choses qui nous différencient... mais on a une belle relation !"

Mais c'est fini l'an prochain. Lucas part à Rennes pour suivre ses études. Sa logeuse ne sait pas encore si elle essaye de se trouver un nouveau colocataire. Ou si elle se résout à aller en maison de retraite.

Sur Caen, c'est l'association LIEN qui met en contact les séniors et les jeunes pour qu'ils "cohabitent". http://associationlien.fr/