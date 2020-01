Le lycéen tente de braquer un tabac à la pause de midi

Crest, France

L'enquête a été rondement menée par les gendarmes de la COB et de la BR de Crest. Vendredi, un individu armé et capuche rabattue sur le visage tentait de braquer le bureau de tabac de la rue Maurice Barral. Le gérant élève alors la voix et le braqueur prend peur et s'enfuit. Dès lundi, l'auteur présumé est identifié. Il s'agit d'un jeune lycéen de 19 ans dont l'établissement est situé à proximité. Et son profil a de quoi surprendre. Il n'a pas de casier, il est issu d'une famille apparemment sans histoire, il n'avait pas particulièrement besoin d'argent mais il aurait été motivé par l'argent facile et peut-être aussi par l'adrénaline que cela lui procurait.

Auteur présumé du braquage du Vival d'Etoile

Le jeune homme avait visiblement prévu le coup. Il aurait acheté un vieux pistolet, une arme qui n'était pas en état de fonctionner. Et il s'est rendu au bureau de tabac à la pause de midi avant de reprendre les cours l'après-midi. Le lycéen n'en était pas à son coup d'essai. Il a reconnu être l'auteur d'un autre braquage, réussi, dans la supérette Vival d'Etoile-sur-Rhône le 28 novembre dernier où 350 euros avaient été dérobés. Il aurait tout simplement pris le bus pour s'y rendre.

Le lycéen doit être présenté devant le tribunal correctionnel ce jeudi après-midi en vue d'une comparution immédiate.