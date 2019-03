Le MacDo de Saint-Priest-en-Jarez a été la cible de casseurs samedi soir

Saint-Priest-en-Jarez, France

C'est une opération coup de poing, menée probablement par des éléments de l’ultra gauche, dans la foulée de la fin de manifestation des gilets jaunes samedi soir.

La porte d'entre fracassée a coups de marteau © Radio France - Yves Renaud

Il n’y a eu que des dégâts matériels et une belle frayeur pour les clients et le personnel

Il est 21 h 15 samedi soir , le restaurant rapide est quasiment plein quand surgit une dizaine d'individus.

Ils sont masqués, gantés et armés de marteaux. Ils vont s'en prendre à tous les éléments matériels à leur portée dans la salle et la cuisine.

Les bornes commande sont presque toutes cassées © Radio France - Yves Renaud

Ils cassent systématiquement les panneaux électroniques de commande, les vitres de l’entrée et renversent la nourriture dans les cuisines. L’opération va durer tout au plus quelques minutes et ils repartent comme ils sont venus sans voler quoique ce soit et surtout sans faire heureusement de blessés parmi les clients ou le personnel.

La police urbaine est chargée de l’enquête, mais les indices ne sont pas très nombreux. C’est surtout l’analyse des réseaux sociaux d’extrême gauche qui pourrait être utilisée. Ses casseurs prennent très régulièrement pour cible le restaurant rapide symbole pour eux d’un capitalisme débridé