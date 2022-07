Le "Madoff Berrichon" condamné à 6 ans de prison et à verser plus de 5 millions d'euros eux victimes

Le banc des prévenus est vide. Quelques victimes en revanche ont fait le déplacement, ce mardi 26 juillet, pour entendre le jugement rendu dans l'affaire Roland Bernard, surnommé le Madoff du Berry. Le tribunal correctionnel de Châteauroux le condamne à six ans de prison. Son épouse est condamnée à 2 ans de prison ferme. Leur fils est relaxé.

Pendant 13 ans, cet homme aujourd'hui âgé de 73 ans, a monté ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi. Il a escroqué des dizaines et des dizaines de proches et d'amis, leur promettant des placement juteux pour se voir confier leurs économies. Au total, plus de 200 personnes ont été victimes de cette escroquerie pour un montant global de plus de 8 millions d'euros.

Jugée début juillet, l'affaire a occupé le tribunal plusieurs jours. Les époux Bernard ont été condamnés suivant les réquisitions du parquet. Ils devront en plus rembourser plus de 5 millions à leurs victimes et leur verser plus de 260.000 euros de préjudice moral.