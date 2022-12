Le "Madoff" toulousain interpellé en Colombie sur commission rogatoire d'un juge bordelais

Il aurait escroqué plus de 400 victimes pour un préjudice supérieur à 33 millions d'euros. L'homme surnommé "le Madoff toulousain" a été interpellé en Colombie.

Escroquerie en bande organisée

Tout commence en 2021 avec une enquête ouverte par le parquet de Toulouse. Les soupçons planent sur un groupe de quinze sociétés dirigées par un seul et même chef d'entreprise de la région toulousaine, leur spécialité : de prétendus investissement dans les panneaux solaires et les résidences hôtelières touristiques.

La tâche est immense et complexe, le parquet de la JIRS de Bordeaux (Juridiction Interrégionale Spécialisée) s'empare du dossier. Le préjudice est évalué à plus de 33 millions d'euros pour plus de 400 victimes, les fonds sont virés dans onze pays différents sur plus d'une quarantaine de comptes. Une information judiciaire est ouverte en juillet 2022 pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, fraude fiscale et infractions au code de la consommation.

Entre 6 et 9% de rendement promis

Les particuliers escroqués se sont vus proposer de 2015 à 2021 des investissements dans les panneaux solaires en contrepartie de rendements allant de 6 à 9% minimum d'intérêt par an. La fraude se cache derrière le montage financier, totalement illégal, de type pyramide de Ponzi : une partie des intérêts est rémunérée par les entrées financières de snouveaux clients, les fonds n'étaient pas destinés à financer les projets d'investissement.

Fuite en Colombie

La trace du "Madoff" toulousain a été retrouvée en Colombie près de Medellin, grâce au travail commun de la police judiciaire de Toulouse, la JIRS de Bordeaux, Europol, les services de l'ambassade de France à Bogota et les autorités colombiennes.

Le suspect, qui était sur la liste rouge d'INTERPOL a été interpellé le 6 décembre 2022. Sa demande d'extradition est en cours.