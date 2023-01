Le mafieux le plus recherché d'Italie, Matteo Messina Denaro, arrêté à Palerme en Sicile

Après 30 ans de cavale, le chef le plus recherché de la mafia en Italie a été arrêté ce lundi en Sicile. Matteo Messina Denaro a été interpellé en marge d'une visite médicale à la clinique La Maddalena à Palerme, un établissement renommé où il était soigné, sous un nom d'emprunt, pour un cancer du côlon.

Surnommé "Diabolik" ou encore "U Siccu" ("Le Sec"), Matteo Messina Denaro, 60 ans, est considéré comme le chef incontesté de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, dans la province de Trapani, dans l'ouest de la Sicile, même si son pouvoir débordait jusqu'à Palerme, la capitale de l'île. Il avait été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtres en 2000, et à nouveau en 2020 pour son rôle dans les meurtres, en 1992, des juges anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.

Qui est Matteo Messina Denaro ?

Né le 26 avril 1962 à Castelvetrano, dans le sud-ouest de la Sicile, Matteo Messina Denaro baigne dès l'enfance dans le crime organisé : son père, don Ciccio, est le chef du clan local. En 1989 commencent ses premiers démêlés avec la justice à cause de sa participation à la lutte sanglante entre deux clans. En 1989, il est accusé du meurtre de Nicola Consales, un propriétaire d'hôtel qui s'était plaint devant une de ses employées d'avoir "toujours ces petits mafieux dans les pattes". Or cette employée n'était autre que la maîtresse de Messina Denaro.

En 1992, il fait partie d'un groupe de sicaires dépêchés à Rome pour tenter d'assassiner le juge antimafia Giovanni Falcone. Ils sont finalement rappelés par Toto Riina, le boss de Corleone, commune proche de Palerme, qui souhaitait un autre modus operandi.

En juillet 1992, après avoir participé au meurtre de Vincenzo Milazzo, le chef du clan d'Alcamo, il étrangla la compagne de ce dernier, enceinte de trois mois. Les deux cadavres furent enterrés dans la campagne.

En tant que chef du clan de Castelvetrano, Matteo Messina Denaro est allié au fameux clan des Corleonesi, immortalisé au cinéma dans "Le Parrain", dans la guerre meurtrière de la mafia à coups d'attentats dans la péninsule.

Après l'arrestation de Toto Riina, Messina Denaro poursuivit sa stratégie de terreur tous azimuts de la mafia, fournissant un soutien logistique pour organiser des attentats à Florence, Milan et Rome, qui firent au total une dizaine de morts et une centaine de blessés.

Trente ans de cavale

C'est durant l'été 1993 qu'il choisit de disparaître dans la nature, débutant ainsi sa longue fuite face à la justice, qui multiplie les mandats d'arrêt contre le criminel, accusé entre autres d'association mafieuse, d'homicide, de détention d'explosifs et de vol.

En novembre 1993, il est l'un des organisateurs de l'enlèvement du petit Giuseppe Di Matteo pour contraindre son père Santino à rétracter son témoignage sur l'assassinat du juge Falcone. Après plus de deux ans de détention, l'enfant est étranglé et son corps dissous dans l'acide.

En 1994 et 1996, les témoignages de repentis permirent de faire la lumière sur son rôle au sein de Cosa Nostra. En 2000, à l'issue du maxi-procès contre la mafia baptisé "Omega" à Trapani, il fut condamné par contumace à la prison à perpétuité.

Durant sa cavale, il gère ses "affaires" en communiquant sous le pseudonyme "Alessio" à travers des "pizzini", ces messages écrits sur de petits morceaux de papier, appréciés des mafieux pour leur discrétion par rapport aux téléphones portables.

En 2015, la procureure Teresa Principato avait estimé qu'il avait pu échapper si longtemps à la police seulement parce qu'il était protégé "à un très haut niveau", sans préciser s'il s'agissait de responsables politiques. "Nous avons eu confirmation de sa présence au Brésil, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Autriche", avait-elle ajouté.

Ses années de fuite sont entourées de nombreuses rumeurs, dont une supposée opération de chirurgie esthétique pour le rendre méconnaissable. Il bénéficie de nombreuses sources de revenus, du trafic de drogues aux jeux de hasard, aussi bien en Italie qu'à l'étranger.

"La mafia n'est pas vaincue"

En 2020, nombre de ses collaborateur sont arrêtés, resserrant les mailles du filet autour du boss. Le 21 octobre 2020, il est de nouveau condamné par contumace à la perpétuité pour avoir été l'un des commanditaires de l'assassinat du juge Falcone en 1992.

Sur la liste dressée par le ministère de l'Intérieur des six criminels les plus recherchés en Italie, Matteo Messina Denaro occupait la première place. Des centaines de policiers et carabiniers participaient depuis de longues années à sa traque, qui s'est accélérée ces derniers jours grâce à la découverte de ce rendez-vous réservé pour un "examen médical très spécifique", a précisé le chef du parquet de Palerme, Maurizio De Lucia.

Décrit comme grand amateur de vêtements et voitures de luxe, Matteo Messina Denaro, myope aux épaisses lunettes, portait ce lundi au moment de son interpellation une montre valant entre 30 et 35.000 euros, ont précisé les enquêteurs lors d'une conférence de presse en fin de journée à Palerme. Il été emmené hors de la clinique par deux carabiniers en uniforme puis embarqué dans un van noir.

Malgré cette arrestation, le chef du parquet de Palerme estime "évident que la mafia n'est pas vaincue". "L'erreur la plus grave serait de penser que le match est fini, parce qu'il n'est pas fini", a-t-il mis en garde. Les experts estiment que Cosa Nostra a été remplacée par la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, en tant que groupe criminel organisé le plus puissant d'Italie.