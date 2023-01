Le magasin Brico Ouistreham ravagé par un incendie

Le feu s'est déclaré vers 18h20 ce mercredi 25 janvier dans le magasin Brico Ouistreham de la zone artisanale du Maresquier. On ignore pour le moment les causes de l'incendie. Le bâtiment de 700 mètres carrés abritait tout à la fois de la visserie, de la peinture, des nains de jardins, mais aussi un stock de 40 bouteilles de gaz et des pellets pour poêles à bois.

"Tout est sous contrôle", indiquait dès 19h30 Romain Bail, le maire de Ouistreham

Dans le bâtiment fermé au public au moment de l'incendie, se trouvaient divers outils liés au bricolage mais aussi un stock de 40 bouteilles de gaz et du Pellet pour les poêles à bois. 39 sapeurs pompiers de plusieurs centres de secours sont intervenus assistés de 15 engins. Des pompiers de Ouistreham, Caen- Couvrechef, Ifs, Amfreville, Troarn, Périers-en-Auge et de la Direction Départementale. Aucune victime n'est à déplorer.