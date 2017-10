Le magasin Cora Flers de Villeneuve d'Ascq braqué deux heures avant son ouverture

Le Cora de Flers à Villeneuve d'Ascq a été braqué tôt ce mercredi matin, deux heures avant l'ouverture des portes. Deux personnes cagoulées ont menacé les employés et sont repartis avec la caisse.

Deux personnes cagoulées et gantées sont arrivées sur le parking du magasin Cora Flers à Villeneuve d'Ascq peu avant 6h30 ce mercredi matin. Ils sont armés d'un pistolet à grenaille et tirent plusieurs coups en l'air. Ils menacent une dizaine d'employés qui commencent leur journée de travail : l'un d'entre eux est frappé au visage. Les deux braqueurs réussissent à se faire ouvrir les coffres et repartent avec de l'argent liquide. On ne connaît pas encore le montant du butin.

Quelques minutes plus tard, ils remontent dans une voiture noire et prennent la fuite. Entre temps, les policiers sont alertés et arrivent à temps. Ils tentent de les prendre en chasse, finalement sans succès.

Place maintenant à l'enquête. Les forces de l'ordre doivent faire des prélèvements et vérifier les images de caméras de surveillance. L'employé frappé à la tête est légèrement blessé : il n'a pas été transporté à l'hôpital. Le magasin Cora Flers était toujours fermé ce mercredi matin à 9h.