Le magasin Dafy-Moto de Bergerac cambriolé et vandalisé

Le cambriolage a duré moins de dix minutes. Le patron du magasin Dafy-Moto de Creysse a pratiquement assisté "en direct" au raid des voleurs ce vendredi 8 janvier, grâce à la vidéosurveillance sur son téléphone, et Jérôme Chaize pense que le préjudice total pourrait avoisiner les 40.000 euros : "la télésurveillance s'est déclenchée à 4h30 ce matin , et donc j’ai regardé la vidéo de mon téléphone : là je vois les gars qui sont en train de charger des motos dans un fourgon. Ils ont déjà défoncé la porte d’entrée, il y a des dégâts énormes ! Ils ont fait autant de dégâts que ce qu'ils nous ont volé. _Ils nous ont volé quatre motos et un quad, des casques et des blousons en cuir_, et quand la voiture-bélier est rentrée dans le magasin, elle a renversé les casques sur les présentoirs. Ils ont descellé la porte de l’atelier. Il y a sans doute entre 20 et 30.000 euros de préjudice pour les vols, plus les dégâts sur la porte d'entrée, le rideau métallique : on doit frôler les 40.00 euros de préjudice. On est assurés mais c'est écœurant."

Le gérant du Dafy-Moto de Creysse Jérôme Chaize a été alerté par la télésurveillance du magasin Copier

Quatre motos dont une Honda de collection

Selon le gérant de Dafy-Moto, le cambriolage n'a duré que dix minutes. Les voleurs sont venus à bord de deux voitures et d'un fourgon. Ils ont défoncé la vitrine et le rideau métallique avec ce fourgon Fiat-Ducato, dans lequel ils ont embarqué ensuite un quad de 410 centimètres-cubes, une moto d'enduro Fantic, une trottinette électrique, un dirt-bike de marque TCB, et une petite moto de collection : une Honda Monkey jaune de 1974. Selon la police de Bergerac, ce fourgon Fiat a été retrouvé incendié ce vendredi matin en Gironde, mais les deux autres véhicules des cambrioleurs sont toujours recherchés.

Cette Honda Monkey de 1974 a été volée - Jérôme Chaize

L'assureur de Dafy-Moto et son expert étaient sur place dès ce vendredi matin. Le magasin a pu rouvrir dès l'après-midi de ce vendredi, après une réparation provisoire de la devanture.