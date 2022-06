Le magasin Leroy Merlin à Saint-Berthevin fermé jusqu'à nouvel ordre après un incendie

"Chers clients, votre magasin Leroy Merlin Laval-Saint-Berthevin est jusqu'à nouvel ordre fermé. Un incendie s'est déclaré dans la nuit, suite à cet événement nous ferons tout notre possible pour ouvrir nos portes au plus vite ! Nous vous tiendrons informés en temps et en heure sur l'avancée de cette situation exceptionnelle. Merci de votre compréhension" peut-on lire ce jeudi matin sur la page Facebook de la plus grande enseigne de bricolage de la Mayenne.

Magasin fermé jusqu'à nouvel ordre

Dans la nuit de mercredi à jeudi, sur le parking du magasin, à Saint-Berthevin, un incendie s'est déclaré pour des raisons encore indéterminées, une enquête est en cours. La façade de l'établissement a été endommagée à cause de la propagation rapide des flammes. La surface commerciale n'a pas été touchée. Seuls des bureaux ont été impactés. Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Aucune victime n'est heureusement à déplorer.

Pas de mesure de chômage partiel

La direction de Leroy Merlin Saint-Berthevin précise à France Bleu Mayenne qu'aucune mesure de chômage partiel n'a été prise. 160 personnes travaillent dans cette grande surface. Une réouverture est espérée pour ce vendredi.