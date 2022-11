Le magasin O'CBD Shop à Laval fermé dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue

Peut-être l'avez vous remarqué si vous fréquentez le centre-ville de Laval. La boutique O'CBD Shop, rue du Val de Mayenne, pas très loin de la mairie, est fermée temporairement. Ce n'est pas parce que les responsables de cette boutique, spécialisée dans les produits à base de CBD, sont en vacances. Si c'est fermé c'est pour des raisons plus sérieuses, plus graves.

"Votre shop sera fermé pour une durée indéterminée. Merci de votre compréhension", quelques mots sur la page Facebook. Pour en savoir plus, il faut se rendre dans cette rue au pied du Château Neuf. Des scellés de la gendarmerie nationale ont été posés sur la vitrine du magasin, impossible d'y accéder depuis deux semaines. Sur une affiche, on peut lire que c'est la brigade de recherches de Château-Gontier-sur-Mayenne qui a été saisie du dossier. Trois lettres pour indiquer la nature de l'infraction : I - L - S, ce qui signifie infraction à la législation sur les stupéfiants.

La boutique mayennaise de la franchise O'CBD Shop n'est pas la seule en France à avoir fermé ses portes, d'autres dans le centre du pays sont également concernées, à Limoges, Guéret, Bourges par exemple. Car l'enquête a une dimension nationale. Une instruction a été ouverte au tribunal d'Aurillac dans le Cantal. Tout est parti de là.

Deux hommes, les gérants et fondateurs de la chaîne, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. La justice les soupçonne d'avoir organisé un vaste trafic de cannabis, de la détention et de la revente. D'autres délits, plus techniques, comme la pratique commerciale trompeuse, leur sont reprochés.

A ce stade de l'enquête, rien n'indique que la boutique de Laval est une plaque tournante de ce trafic de drogue. L'avocat des deux personnes mises en examen, que nous avons contacté, ne souhaite faire aucun commentaire.