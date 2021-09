Le magazine Valeurs actuelles condamné pour avoir représenté la députée Danièle Obono en esclave

Il invoquait la "satire politique", le magazine ultraconservateur Valeurs actuelles qui avait publié en août 2020 un récit dépeignant la députée La France Insoumise Danièle Obono en esclave, a été condamné mercredi pour injure publique à caractère raciste.

Le directeur de publication du magazine Erik Monjalous, le directeur de la rédaction Geoffroy Lejeune et le rédacteur de l'article Laurent Jullien, ont été reconnus coupables, le premier d'"injure publique envers un particulier à raison de son origine" et les deux autres de "complicité" de ce délit. Ils ont été condamnés à une amende de 1.500 euros chacun et devront verser solidairement 5.000 euros de dommages et intérêts à Mme Obono.

Dans un récit-fiction de sept pages, publié le 27 août 2020, la députée de Paris, à la peau noire, était représentée collier en fer au cou et "expérimentait la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage" au XVIIIe siècle, selon la présentation qu'en faisait le magazine Valeurs actuelles.

Lors du procès en juin dernier, les prévenus avaient invoqué la "satire" politique, expliquant avoir voulu pointer du doigt le déni d’un "courant racialiste" auquel Danièle Obono faisait prétendument partie, "vis-à-vis de l’esclavage opéré par des Africains vis-à-vis d’autres Africains".

Dans son jugement, le tribunal a jugé que les injures racistes visant Danièle Obono excédaient "ce que permet la satire, si tant est que l'on puisse considérer que le présent article relève de ce genre (...) ou même celui de la fiction, tant sont nombreuses les références dans le texte à la réalité".

Danièle Obono réagit à cette décision dans un tweet, saluant une condamnation du racisme.